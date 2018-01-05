Назад дороги нет: эксперты рассказали, грозит ли Саакашвили экстрадиция в Грузию

Суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Суд определил в качестве наказания четыре года заключения. Однако срок был сокращен по закону об амнистии на одну четверть — до трех лет.

Кроме того, было установлено, что Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, которые были связаны с делом Гиргвлиани. Таким образом, они избавились от ответственности, были нарушены права пострадавшей стороны и законные интересы государства.

Ставленник США

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН решение суда в Тбилиси.

«Решение грузинского суда для Саакашвили означает только одно — назад дороги нет. Страна, которую он возглавлял, решив посадить Саакашвили за решетку, навсегда потеряла его. Это не Украина, где Саакашвили отбивали от рук правосудия его же сторонники. И потому возвращения для опального «генацвали» не предвидится. В то же время это сигнал для Украины, что бывший грузин у них теперь надолго. От него можно будет избавиться лишь одним способом — когда из Вашингтона придет сообщение об отзыве этого экстравагантного «украинца». Но будет оно не скоро, да и планы у Саакашвили далеко идущие. Он хочет стать не только премьер-министром, но затем и мэром Одессы. И, видимо, на этот план действий имеется определенное «добро» из США», — пояснил Антон Бредихин.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что Михаил Саакашвили — американский ставленник. Поэтому его судьба в связи с этим заочным приговором в Грузии полностью зависит от украинских планов его кураторов.