В Госдуме объяснили, почему США не дадут КНДР и Южной Корее договориться
Москва, 5 января. Депутат Госдумы от КПРФ, координатор парламентской группы дружбы с КНДР Казбек Тайсаев считает, что Южная и Северная Корея способны договориться, но США не дадут им этого сделать.
«Каждый раз все условия, все договоренности, которые были у севера и юга, их заставляли разрушать американцы», — отметил он.
Тайсаев указал на то, что США не выгоден мир между этими странами, «им нужно обязательно на Корейском полуострове держать ситуацию в таком виде, в каком она сейчас – не война, не мир».
Как отметил парламентарий, власти КНДР готовы к переговорам со своими соседями, и делают все для того, что бы они состоялись, передает РИА Новости.
Напомним, что переговоры на высоком уровне между Северной и Южной Кореей пройдут во вторник в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.