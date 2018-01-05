В Госдуме объяснили, почему США не дадут КНДР и Южной Корее договориться

Москва, 5 января. Депутат Госдумы от КПРФ, координатор парламентской группы дружбы с КНДР Казбек Тайсаев считает, что Южная и Северная Корея способны договориться, но США не дадут им этого сделать.

«Каждый раз все условия, все договоренности, которые были у севера и юга, их заставляли разрушать американцы», — отметил он.

Тайсаев указал на то, что США не выгоден мир между этими странами, «им нужно обязательно на Корейском полуострове держать ситуацию в таком виде, в каком она сейчас – не война, не мир».

Как отметил парламентарий, власти КНДР готовы к переговорам со своими соседями, и делают все для того, что бы они состоялись, передает РИА Новости.

Напомним, что переговоры на высоком уровне между Северной и Южной Кореей пройдут во вторник в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.