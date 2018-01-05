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Общество
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Украина
В Раде призвали не доверять Белоруссии из-за ее дружбы с Россией
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    В Раде призвали не доверять Белоруссии из-за ее дружбы с Россией

    12:16  5 Января 2018  /обновлено: 12:16  05 Января 2018
    1056

    В Раде призвали не доверять Белоруссии из-за ее дружбы с Россией

    Киев, 5 января. Киев не устраивает политика белорусских властей, которые сотрудничают с Москвой. Глава так называемого «Меджлиса»1 Рефат Чубаров требует перенести из Минска площадку для переговоров по Донбассу.

    По мнению главы запрещенного в России «Меджлиса», Киев не должен доверять Минску из-за дружбы России и Белоруссии.

    «И мы должны четко сказать: нас не устраивает Беларусь, поскольку она открыто демонстрирует свое союзничество – военное и политическое – с Россией, страной-агрессором», — заявил он в эфире «5 канала».

    В Раде призвали не доверять Белоруссии из-за ее дружбы с Россией

    Кроме того, по мнению депутата Верховной рады Чубарова, украинские власти должны настоять на переносе площадки для переговоров по Донбассу из Минска. Украинский политик предложил рассмотреть для этих целей страны Прибалтики или Польшу. Он подчеркнул, что страна обязательно должна входить в ЕС.

    «Мы должны таким «партнерам» (Белоруссии.  — Прим. ФАН) сказать: «Стоп! Мы продолжим диалог (переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. – Прим. ФАН), но на другой площадке»,  — заключил Чубаров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #белоруссия #донбасс #украина #переговоры #меджлис #чубаров
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