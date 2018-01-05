Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

Тбилиси, 5 января. Суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

В Грузии Саакашвили обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями во время нахождения на государственном политическом посту. По версии следствия, бывший президент страны в 2008 году сократил срок лишения свободы для работников департамента конституционной безопасности министерства внутренних дел Грузии, которые были обвинены в убийстве банкира.

Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-лидера Грузии к трем годам лишения свободы.

Ранее, 3 января, Окружной административный суд Киева отказал бывшему губернатору Одесской области Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Таким образом, Саакашвили не получил статус беженца на Украине.