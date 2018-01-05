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Происшествия
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Общество
Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы
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    Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

    11:05  5 Января 2018  /обновлено: 11:05  05 Января 2018
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    Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

    Тбилиси, 5 января. Суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

    В Грузии Саакашвили обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями во время нахождения на государственном политическом посту. По версии следствия, бывший президент страны в 2008 году сократил срок лишения свободы для работников департамента конституционной безопасности министерства внутренних дел Грузии, которые были обвинены в убийстве банкира.

    Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-лидера Грузии к трем годам лишения свободы.

    Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

    Ранее, 3 января, Окружной административный суд Киева отказал бывшему губернатору Одесской области Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Таким образом, Саакашвили не получил статус беженца на Украине.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #суд #саакашвили #грузия #тбилиси #приговор #три года
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