«Ярлык на княжение от Запада»: эксперты объяснили, зачем Порошенко «прощается» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, где перечислил украинские достижения в 2017 году. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», — заявил украинский президент.

Отметим, что Петр Порошенко уже несколько раз прощался с РФ в 2017 году. Так, 12 мая прошлого года он заявил, что Украина, получив безвизовый режим с Европейским союзом, окончательно «оформила развод с Российской империей». Затем 11 июня он процитировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Еще раз Порошенко попрощался с Москвой уже спустя две недели, поведав о 300-летии украинской конституционной мысли.

Ритуал Порошенко

Политолог Андрей Коваленко в комментарии ФАН отметил, что ритуал прощания с Россией грозит стать регулярной традицией для режима Порошенко. И дело здесь даже не в злой воле самого украинского президента или какой-то особой русофобии, хотя и то, и другое присутствуют.

«Дело здесь в том, что правящая элита Украины сделала себя заложниками своей антироссийской риторики. Без нее они окажутся не нужны своим хозяевам в Европе и США — и их легко заменят на альтернативных русофобов под руководством Саакашвили или Тимошенко. Русофобия и перманентное бегство от России — это своеобразный ярлык на княжение от Запада. Проблема для Порошенко лишь в том, что антироссийская истерия рано или поздно себя исчерпает, и куда большим разочарованием для украинцев станет крах их евроатлантических иллюзий. Именно тогда Порошенко, Турчинова, Яценюка и прочих майданных лидеров первыми поднимут на вилы за все военные и экономические ужасы последних лет», — добавил Андрей Коваленко.

Публицист и политолог Владимир Головашин в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что заявление Порошенко, как и многие другие, далеко от реальности. В России сегодня, по различным оценкам, находится на заработках, в большинстве своем нелегальных, от 2,5 до 3 миллиона граждан Украины.