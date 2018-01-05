Вашингтон ищет предлог для усиления давления на Тегеран - Рябков

Москва, 05 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог для усиления давления на Иран.

Как пояснил дипломат в интервью РИА Новости, Вашингтон готов для этого использовать совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, что «не соответствует статусу великой державы».

«Нам непонятно, что именно в СВПД может не устраивать американскую сторону. Содержание документа прекрасно известно, американская сторона следит за тем, как выполняется соглашение», — сказал заместитель министра.

Как считает Рябков, поиски предлога нажима на Иран со стороны США по причинам, которые не имеют отношения к совместному всеобъемлющему плану действий, есть не что иное как «недостойный прием».

«Это способ таскать каштаны из огня и «греть руки» на огне, который они сами разжигают, причем без каких бы то ни было оснований»,- резюмировал заместитель министра иностранных дел России.

Напомним, что накануне вечером Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список по Ирану, добавив в него еще пять иранских компаний.