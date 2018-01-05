Украина без России окажется в состоянии полной катастрофы — эксперт
Поездка украинцев в Россию нередко является «билетом в один конец», об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте консульской службы министерства иностранных дел Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Путешествие в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!» — вопрошает дипломатическое ведомство.
Таким образом украинская консульская служба отреагировала на утверждение Службы безопасности Украины (СБУ), которая заявила, что российские спецслужбы якобы совершили «очередную антиукраинскую провокацию» и задержали в Москве участника так называемой антитеррористической операции в Донбассе Олега Негоду.
«СБУ в очередной раз подчеркивает, что ФСБ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны, — заявили в силовом ведомстве. — Председатель СБУ призывает украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции, воздержаться от поездок в Россию».
«Война с Россией»
Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков прокомментировал ФАН заявление украинского дипломатического ведомства.
«Официальный Киев в очередной раз демонстрирует свою двуличность и лицемерие. Именно украинские власти провозгласили операцию против республик Донбасса «войной с Россией» и с помощью пропагандистского аппарата мобилизовали население именно на борьбу с Москвой, на отражение якобы «иностранной интервенции». И у многих участников АТО сохраняется уверенность, что воевали они не с мирным населением ДНР и ЛНР и их ополчением, а с российской армией.
Но при этом Украина, несмотря на все усилия властей, сохраняет и экономические, и культурные связи с Россией, без которых страна оказалась бы в состоянии полной катастрофы. Именно Киев начал против России «гибридную войну», в ведении которой обвиняет Москву, любым образом стремясь навредить при помощи Запада и не без желания последнего. Участники АТО, в которой было совершено множество военных преступлений, в лицемерности следуют за своим руководством и, воюя на словах с Россией, продолжают получать выгоды от различных связей с ней. Военным преступникам никого, кроме собственной глупости и самоуверенности, а также своих украинских властей, винить в своих задержаниях некого. А РФ следует сохранять внимание к вопросам безопасности своих граждан и территории. Тем не менее Украина без России окажется в состоянии полной катастрофы», — пояснил Сергей Простаков.