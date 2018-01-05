Самолет без шасси жестко приземлился в США

Вашингтон, 5 января. Двухмоторный самолет Piper Aztec совершил посадку без шасси в аэропорту Йигер в Западной Вирджинии. По информации портала WOWK TV, в результате инцидента никто не пострадал, пассажиров на борту самолета не было.

На данный момент известно, что перед посадкой у воздушного судна отказал один двигатель. В результате пилот был вынужден сажать самолет. После случившегося аэропорт Йигер было решено закрыть.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передает RT.

Напомним, накануне в США пассажирский самолет, который направлялся в Джорджтаун, исчез с радаров сразу после вылета из воздушной гавани Оклахома-Сити.