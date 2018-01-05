В Раде пугают украинцев «рисками» на заработках в РФ и призывают закрыть границу

Киев, 5 января. Депутат Верховной рады Украины Андрей Ильенко пугает соотечественников «рисками» на заработках в России и призывает ввести визовый режим.

Размышления на тему нардеп озвучил в эфире телеканала «112 Украина», как это часто бывает, не подкрепив слова какими-либо фактами, ограничившись общими фразами о неких «рисках».

«Надо понимать, что любая поездка в Россию для гражданина Украины — колоссальный риск. Это — одна из причин того, что нам необходимо введение визового режима с Россией и вообще некоторая разъяснительная работа», — цитирует Ильенко «ПолитНавигатор».

При этом, как дальше следует из речи народного избранника, он понимает, что граждане Украины едут на заработки куда бы то ни было, в том числе – в Россию не от легкой жизни.

«Ситуация в стране нынешней властью доведена до того, что много людей вынуждены искать заработки и так далее, но надо понимать, что заработки в случае с Россией несут огромный риск для каждого человека, который пересекает границу», — резюмировал без пояснений нардеп.

Напомним, что ранее в МИД Украины распространили «рекомендации» гражданам не совершать поездки в Россию, так как для украинцев, по мнению Киева, это может стать «билетом в один конец».

Заявление внешнеполитического ведомства соседнего государства уже прокомментировали член комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Казбек Тайсаев и сенатор Алексей Пушков.