Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 5 января. Российские наблюдатели в Сирийской республике зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона насчитала столько же случаев стрельбы.

В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала случаи стрельбы в провинциях: Латакия – 2 и Алеппо – 4. В свою очередь, турецкие наблюдатели зафиксировали шесть нарушений в провинциях: Идлиб – 2, Дамаск – 3 и Алеппо – 1.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько тонн гуманитарной помощи доставили российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в город Аюба в сирийской провинции Даръа.