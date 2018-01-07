Не дай бог нам такого президента: Сурайкин отреагировал на фото сына Грудинина, пропагандирующего наркотики в соцсетях

Антон Грудинин, который, судя по всему, является сыном кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина, пропагандирует употребление наркотиков в социальных сетях. Согласно статье, опубликованной в Википедии, Грудинин-старший имеет двоих сыновей, и младший из них работает в ЗАО «Совхоз имели Ленина», крупном агрохолдинге, который принадлежит главе семейства.

Эту информацию подтверждает и страница Антона Грудинина в Facebook. На одном из снимков, размещенных в социальной сети, Антон Грудинин с довольным видом позирует в майке с надписью «Drugs saved my life» («Наркотики спасли мою жизнь» — англ.).

На другом фото он сидит в компании самого Павла Грудинина, что дает возможность удостовериться в родстве молодого человека и новоиспеченного политика от красных.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что если об увлечениях его сына станет известно общественности, это значительно подорвет рейтинг «клубничного короля», как Грудинина-старшего окрестил Life.

«Мало того, что Грудинин — олигарх и миллиардер, он еще весьма специфическим образом прибрал к рукам советский совхоз: изначально акционерами ЗАО «Совхоз имели Ленина» были более 500 участников, теперь их осталось около 40. Причем держателем около половины акций является сам Грудинин. И если его сын носит такие футболки… Если он надел ее случайно, то возникает логичный вопрос, чем он вообще думает. А если не случайно, то тогда тем более возникает вопрос: как можно голосовать за человека, чей сын занимает такую позицию. Если Грудинин будет избран, мы получим президента, который будет ратовать за легализацию наркотиков? Естественно, у сознательного избирателя в голове рождается одна простая мысль: «Не дай бог нам такого президента», — иронично заметил Сурайкин.

Политолог Владимир Киреев в беседе с ФАН отметил, что и к самому Павлу Грудинину у избирателя накопилось немало вопросов.