Ученые рассказали, как быстро вымрут люди, если все станут каннибалами

Лондон, 05 января. Британские ученые в ходе очередных исследований выяснили, как быстро на Земле вымрут люди, если вдруг в одночасье все станут каннибалами.

Ученый Холли Грэм и его коллеги из университета Лестера рассчитали, что станет с нашей популяцией, в случае если на планете в один момент закончится вся еда, и человек вынужден будет употреблять в пищу себе подобных.

Как показали расчеты, тело одного человека содержит в себе 125 тысяч килокалорий – этого достаточно для суточного рациона 50 людей. То есть в первый же день «продовольственного кризиса» на Земле исчезнет 1/50 человечества и так далее.

Учитывая, что сейчас на планете проживают порядка 7,6 миллиардов человек, то подсчеты показывают, что через 1149 дней в мире останется всего один человек. То есть популяция человека исчезнет через три с небольшим года.

Как сообщает «Ньюинформ», в последнее время было найдено множество подтверждений тому, что некогда жители Европы промышляли каннибализмом, который постепенно вымер из-за того, что является не выгодным с энергетической точки зрения.

