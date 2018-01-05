Сирия сегодня: авиабаза «Хмеймим» усилила охрану после нападения террористов

Сирия, 5 января. Охрана российской авиабазы «Хмеймим» была усилена после атаки террористов. Еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня. Соединенные Штаты и Великобритания выступают за «оживление» политического процесса по Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Усиление охраны

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о мерах, которые были предприняты после атаки на военную базу «Хмеймим» в САР 31 декабря. В настоящий момент Сирийская арабская армия (САА) значительно усилила охрану территорий, которые расположены в окрестностях аэродрома.

В данный момент продолжается поиск боевиков, которые причастны к атаке на Хмеймим.

Напомним, российское министерство обороны заявило о гибели двоих военнослужащих РФ при совершенном террористами в ночь 31 декабря минометном обстреле российской авиабазы. Кроме того, военное ведомство опровергло информацию о том, что при обстреле территории Хмеймим якобы было уничтожено семь самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.

В свою очередь первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заподозрил в организации нападения на российский аэродром «Хмеймим» американские спецслужбы.

«Оживление»

Глава министерства иностранных дел Великобритании и государственный секретарь США Борис Джонсон и Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре заявили о необходимости «оживить» процесс политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

«По поводу кризисов на Ближнем Востоке — они обсудили важность продолжения процесса, направленного на политическое урегулирование в Йемене, и необходимость оживить политический процесс в Сирии», — говорится в сообщении британского МИД по итогам телефонного разговора Тиллерсона и Джонсона.

Присоединение к миру

Населенный пункт Заафарана (провинция Хомс) присоединился к режиму прекращения боевых действий. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

В течение прошедших суток российско-иранско-турецкий совместный координационный центр фиксировал случаи нарушения режима перемирия в провинции Идлиб и пригороде Дамаска. Тем не менее обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.