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Сирия сегодня: авиабаза «Хмеймим» усилила охрану после нападения террористов
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    Сирия сегодня: авиабаза «Хмеймим» усилила охрану после нападения террористов

    10:46  5 Января 2018  /обновлено: 10:46  05 Января 2018
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    Сирия сегодня: авиабаза «Хмеймим» усилила охрану после нападения террористов

    Сирия, 5 января. Охрана российской авиабазы «Хмеймим» была усилена после атаки террористов. Еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня. Соединенные Штаты и Великобритания выступают за «оживление» политического процесса по Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Усиление охраны

    Министерство обороны Российской Федерации рассказало о мерах, которые были предприняты после атаки на военную базу «Хмеймим» в САР 31 декабря. В настоящий момент Сирийская арабская армия (САА) значительно усилила охрану территорий, которые расположены в окрестностях аэродрома.

    В данный момент продолжается поиск боевиков, которые причастны к атаке на Хмеймим.

    Напомним, российское министерство обороны заявило о гибели двоих военнослужащих РФ при совершенном террористами в ночь 31 декабря минометном обстреле российской авиабазы. Кроме того, военное ведомство опровергло информацию о том, что при обстреле территории Хмеймим якобы было уничтожено семь самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.

    Сирия сегодня: авиабаза «Хмеймим» усилила охрану после нападения террористов

    В свою очередь первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заподозрил в организации нападения на российский аэродром «Хмеймим» американские спецслужбы.

    «Оживление»

    Глава министерства иностранных дел Великобритании и государственный секретарь США Борис Джонсон и Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре заявили о необходимости «оживить» процесс политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

    «По поводу кризисов на Ближнем Востоке — они обсудили важность продолжения процесса, направленного на политическое урегулирование в Йемене, и необходимость оживить политический процесс в Сирии», — говорится в сообщении британского МИД по итогам телефонного разговора Тиллерсона и Джонсона.

    Присоединение к миру

    Населенный пункт Заафарана (провинция Хомс) присоединился к режиму прекращения боевых действий. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

    Сирия сегодня: авиабаза «Хмеймим» усилила охрану после нападения террористов

    В течение прошедших суток российско-иранско-турецкий совместный координационный центр фиксировал случаи нарушения режима перемирия в провинции Идлиб и пригороде Дамаска. Тем не менее обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

    «За сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Заафарана в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. В населенном пункте Дейр-эль-Фардис провинции Хомс проведена рабочая встреча с родственниками членов оппозиционных вооруженных формирований в целях разъяснения порядка присоединения к режиму прекращения боевых действий и урегулирования их статуса сирийскими властями», — сообщает Центр.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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