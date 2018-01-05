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Постпред США при ООН опасается повторения «сирийского сценария» в Иране
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    Постпред США при ООН опасается повторения «сирийского сценария» в Иране

    10:31  5 Января 2018  /обновлено: 10:31  05 Января 2018
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    Постпред США при ООН опасается повторения «сирийского сценария» в Иране

    Москва, 5 января. Протесты в Иране могут привести к ситуации, которая сложилась в Сирии после демонстраций в 2011 году, считает постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, Соединенные Штаты не должны допустить повторения аналогичного сценария в Исламской республике.

    «Это вопрос [уважения] основополагающих прав иранского народа, а также вопрос [поддержания] международного мира и безопасности», — говорится в письменном комментарии американского дипломата, распространенном в четверг накануне заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.

    Постпред США также выразила мнение, что власти Ирана пытаются лишить свой народ возможности быть услышанным, сообщает RT.

    Накануне постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской республики и подстрекательстве к насилию. По его словам, Вашингтон нарушает все принципы международного права, регулирующие отношения между государствами.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана. Он также указал на то, что американцы намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #оон #иран
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