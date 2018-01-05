Украинская модель впала в кому после ДТП в Лос-Анджелесе

Москва, 5 января. В дорожно-транспортном происшествии в Лос-Анджелесе серьезно пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотограф Наталья Кордано. По словам их друга Кирилла Дубровина, девушек госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как отметил мужчина, в настоящее время Кузьменко находится в критическом состоянии — модель получила повреждение внутренних органов, переломы костей лица и черепно-мозговую травму. После случившегося девушка впала в кому.

Местная полиция сообщает, что в ДТП пострадали шесть человек. Виновником аварии оказался пьяный водитель, который протаранил такси. От сильного удара второй автомобиль перевернулся. Именно в нем и находились Кузьменко и Кордано, сообщает интернет-издание «Инфореактор».

Напомним, ранее дорожное происшествие случилось на Динасовском шоссе в Первоуральске: водитель иномарки насмерть сбил пешехода.





