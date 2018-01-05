Истребитель Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ РФ
Москва, 05 января. Основным самолетом сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации ВМФ РФ станет многофункциональный истребитель Су-30СМ.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник моравиации Военно-морского флота Игорь Кожин, который также отметил, что в 2018-м продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих большие сроки службы.
«Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н «Новелла», а также обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, которые на ближайшую перспективу составит основу противолодочных сил», — уточнил генерал-майор.
По словам Кожина, в ушедшем году в Военно-морском флоте России обновление велось по нескольким направлениям. В частности, шла работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ.
«Мы получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ — он станет нашим базовым самолетом», — резюмировал генерал-майор.