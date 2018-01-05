Донбасс: ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 5 января. Украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно приведенной информации, под обстрелы попали районы населенных пунктов на горловском направлении. По данным разведки ДНР, ВСУ открывали огонь из гранатометов, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

С 23 декабря 2017 года контактная группа в Минске договорилась установить в Донбассе режим тишины. Однако из ДНР и ЛНР не перестают приходить сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.