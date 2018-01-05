«Самая волосатая» в мире девушка вышла замуж

Бангкок, 05 января. Отмеченная в 2010 году как «самая волосатая девушка» мира жительница Таиланда Супатра Сасупфан вышла замуж в возрасте 17 лет.

Правда, как сообщает газета Metro, для этого девушке пришлось побриться. Впрочем, ради своей любви и семейного счастья Супатра готова проделывать процедуру удаления волос постоянно. Как минимум до тех пор, пока не будет найдено лекарство от ее недуга.

Дело в том, что юная жительница Таиланда страдает очень редкой болезнью — синдромом Абрамса или гипертрихозом, во время которого лицо, руки и ноги больных покрываются волосами.

К слову, избранник «самой волосатой девушки» в мире – ее первая любовь. На опубликованном в социальных сетях фото Супатра Сасупфан запечатлена уже без волос на лице.