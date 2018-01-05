Ученые рассказали, какая диета является лучшей в мире

Нью-Йорк, 5 января. Лучшую в мире диету выбрали исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте данной организации, ей было дано название DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии).

Как стало известно, основная суть диеты — полный отказ от сахара, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, а также соли. При этом необходимо употреблять богатые натрием продукты питания. Благодаря этому DASH поможет снизить уровень холестерина и кровяное давление. По заявлениям диетологов, данная диета намного эффективнее, чем употребление лекарственных препаратов от гипертонии.

Напомним, ранее исследователи из университета Глазго выявили пугающую связь между переработанными мясными продуктами мясом и раковыми заболеваниями у женщин.