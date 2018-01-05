Число погибших в теракте в Кабуле возросло до 20

Кабул, 05 января. Жертвами террористического акта в столице Афганистана стали, как минимум, 20 человек.

Об этом сообщает телеканал Tolo News, по данным которого ранения разной степени тяжести получили порядка 30 человек. Ранее, напомним, сообщалось о 15 погибших и 25 пострадавших.

Напомним, что взрыв в Кабуле, ответственность за который взяло запрещенное в РФ «Исламское государство»1, прогремел накануне у контрольно-пропускного пункта в районе PD9.

По предварительным данным, большинство погибших и пострадавших – сотрудники правоохранительных органов, которые следили за порядком во время прошедшей в Кабуле демонстрации.

1 Организация запрещена на территории РФ.