Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Даръа

Аюба (Сирия), 5 января. Несколько тонн гуманитарной помощи доставили российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в город Аюба в сирийской провинции Даръа.

Представители Центра развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.

«Уже почти три месяца у нас перебои со снабжением, именно сейчас эта помощь нам очень нужна», — сообщил местный житель Шулим Андус, передает ТАСС.

Отметим, что население Аюбы составляет две тысячи человек. Город находится недалеко от позиций боевиков вооруженной оппозиции в соседней провинции Эль-Кунейтре.

Напомним, накануне сообщалось, что населенный пункт Заафарана провинции Хомс Сирийской Арабской Республики присоединился к режиму прекращения огня.