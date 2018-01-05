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Украина
Это агония: в Госдуме прокомментировали заявление Киева о «билете в один конец»
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    Это агония: в Госдуме прокомментировали заявление Киева о «билете в один конец»

    9:15  5 Января 2018  /обновлено: 9:17  05 Января 2018
    2020

    Это агония: в Госдуме прокомментировали заявление Киева о «билете в один конец»

    Москва, 05 января. Депутат Государственной думы Казбек Тайсаев прокомментировал заявление МИД Украины о «билете в один конец»

    «Это уже агония сегодняшних руководителей Украины. Это с народом Украины ничего общего не имеет. Вы же знаете, что на территории РФ миллионы украинцев, более 3–4 миллионов человек. И вы можете себе представить, что если этим людям будет запрещен въезд в Россию?», — заявил РИА Новости член комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ.

    Как напоминает URA.RU, во внешнеполитическом ведомстве Украины распространили «рекомендацию» гражданам своей страны не совершать поездки в Россию, так как для украинцев, по мнению Киева, это может стать «билетом в один конец».

    Российский парламентарий также подчеркнул, что Украина прошла «точку невозврата», и в наступившем 2018-м году соседнее с Россией государство могут ждать очень серьезные перемены.

    «Мне кажется, дни тех людей, которые незаконно захватили власть на Украине, путем переворота пришли к этой власти, они эту власть в этом году потеряют. Мне так кажется», — резюмировал Казбек Тайсаев.

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина
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