Это агония: в Госдуме прокомментировали заявление Киева о «билете в один конец»

Москва, 05 января. Депутат Государственной думы Казбек Тайсаев прокомментировал заявление МИД Украины о «билете в один конец»

«Это уже агония сегодняшних руководителей Украины. Это с народом Украины ничего общего не имеет. Вы же знаете, что на территории РФ миллионы украинцев, более 3–4 миллионов человек. И вы можете себе представить, что если этим людям будет запрещен въезд в Россию?», — заявил РИА Новости член комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ.

Как напоминает URA.RU, во внешнеполитическом ведомстве Украины распространили «рекомендацию» гражданам своей страны не совершать поездки в Россию, так как для украинцев, по мнению Киева, это может стать «билетом в один конец».

Российский парламентарий также подчеркнул, что Украина прошла «точку невозврата», и в наступившем 2018-м году соседнее с Россией государство могут ждать очень серьезные перемены.