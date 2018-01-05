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Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России
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    Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России

    9:01  5 Января 2018  /обновлено: 9:01  05 Января 2018
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    Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России

    Москва, 05 января. Специалисты автомобильной отрасли составили рейтинг самых дешевых легковых автомобилей России.

    Итак, по версии экспертов «Российской газеты» самым дешевой легковушкой в стране, и, по совместительству – самой популярной, продолжает оставаться Lada Granta в комплектации Standard за 399 900 рублей.

    На втором и третьем месте – также ВАЗовские модели, а если быть точнее — седан Lada Priora за 414,9 тысяч рублей и лифтбек Lada Granta, которая обойдется покупателям в 424,9 тысяч.

    Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России

    На четвертой и пятой позиции топ-10 самых дешевых в России автомобилей по версии экспертов «Российской газеты» — хэтчбек Ravon R2 (от 439 тысяч) и седан Datsun on-DO (от 444 тысяч). 

    Также в рейтинг попали Ravon Nexia (449 тыс. руб.), четырехдверная LADA Kalina (450,6 тыс. руб.), седан Brilliance H230 (459 900 рублей), универсал LADA Kalina (465 200 рублей) и седан Renault Logan (479 000 рублей).

    Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #ravon r2 #lada granta #renault logan #lada priora #ravon nexia #lada kalina #brilliance h230
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