Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Москва, 05 января. Специалисты автомобильной отрасли составили рейтинг самых дешевых легковых автомобилей России.

Итак, по версии экспертов «Российской газеты» самым дешевой легковушкой в стране, и, по совместительству – самой популярной, продолжает оставаться Lada Granta в комплектации Standard за 399 900 рублей.

На втором и третьем месте – также ВАЗовские модели, а если быть точнее — седан Lada Priora за 414,9 тысяч рублей и лифтбек Lada Granta, которая обойдется покупателям в 424,9 тысяч.

На четвертой и пятой позиции топ-10 самых дешевых в России автомобилей по версии экспертов «Российской газеты» — хэтчбек Ravon R2 (от 439 тысяч) и седан Datsun on-DO (от 444 тысяч).

Также в рейтинг попали Ravon Nexia (449 тыс. руб.), четырехдверная LADA Kalina (450,6 тыс. руб.), седан Brilliance H230 (459 900 рублей), универсал LADA Kalina (465 200 рублей) и седан Renault Logan (479 000 рублей).