Apple признала уязвимость всех моделей iPhone и iMac

Вашингтон, 05 января. В корпорации Apple подтвердили, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iPhone и iMac.

«Все устройства с операционными системами Mac OS и iOS затронуты уязвимостью, однако на данный момент неизвестно о способах ею воспользоваться», — цитирует URA.RU официальный пресс-релиз компании.

Кроме того, в Apple заявили, что для того, чтобы не заразить устройства вредоносными программами, которые могут воспользоваться дефектом, скачивать приложения стоит только «из проверенных источников».

Напомним, что в четверг эксперты компьютерной отрасли сообщили об уязвимости в процессорах Intel, которая может замедлить работу компьютеров до 30%.

