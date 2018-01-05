TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

Вашингтон, 05 января. Американский еженедельник TIME обнародовал топ-10 главных рисков для мира в 2018 году.

На первом месте рисков в наступившем году журналисты из США поставили «рост влияния Китая».

«Пекин инвестирует и расширяет свое влияние, обещая невмешательство в политическую и экономическую жизнь других стран, которые в настоящее время более склонны присоединиться к Китаю. В 2018 году станет более вероятным американо-китайский конфликт — особенно в области торговли», — отмечает издание.

«Возможность возникновения катастрофических инцидентов» стоит на втором месте десяти главных рисков для всего мира.

«Наиболее вероятный риск инцидента связан с конкуренцией и конфликтом в киберпространстве, борьбой вокруг КНДР, просчетами на поле боя в Сирии, растущей напряженностью в отношениях между США и Россией и распространением боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ — ред.)», — отмечается в публикации.

Кроме того, редакция одного из самых популярных еженедельников США опасается «технологической холодной войны», поставив этот риск 2018-го на третье место.

«Фрагментация общего рынка технологий создает как рыночные риски, так и риски, связанные с нарушением информационной безопасности, особенно на фоне того, как отечественные компании борются с глобальными вирусами», — поясняют журналисты.

Кроме того, в пятерку главных рисков по версии TIME входят «Мексиканский фактор» и «Напряженные отношения между США и Ираном».

Кроме того, журналисты еженедельника отнесли к главным рискам 2018-го года «Ослабление институтов», «Нео-протекционизм», «Разногласия в Британии», «Политика идентичности в Южной Азии» и «Безопасность Африки».

1 Организация запрещена на территории РФ.