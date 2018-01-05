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TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году
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    TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

    8:36  5 Января 2018  /обновлено: 8:37  05 Января 2018
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    TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

    Вашингтон, 05 января. Американский еженедельник TIME обнародовал топ-10 главных рисков для мира в 2018 году.

    На первом месте рисков в наступившем году журналисты из США поставили «рост влияния Китая». 

    TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

    «Пекин инвестирует и расширяет свое влияние, обещая невмешательство в политическую и экономическую жизнь других стран, которые в настоящее время более склонны присоединиться к Китаю. В 2018 году станет более вероятным американо-китайский конфликт — особенно в области торговли», — отмечает издание.

    «Возможность возникновения катастрофических инцидентов» стоит на втором месте десяти главных рисков для всего мира.

    TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

    «Наиболее вероятный риск инцидента связан с конкуренцией и конфликтом в киберпространстве, борьбой вокруг КНДР, просчетами на поле боя в Сирии, растущей напряженностью в отношениях между США и Россией и распространением боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ — ред.)», — отмечается в публикации.

    Кроме того, редакция одного из самых популярных еженедельников США опасается «технологической холодной войны», поставив этот риск 2018-го на третье место.

    «Фрагментация общего рынка технологий создает как рыночные риски, так и риски, связанные с нарушением информационной безопасности, особенно на фоне того, как отечественные компании борются с глобальными вирусами», — поясняют журналисты.

    TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

    Кроме того, в пятерку главных рисков по версии TIME входят «Мексиканский фактор» и «Напряженные отношения между США и Ираном». 

    Кроме того, журналисты еженедельника отнесли к главным рискам 2018-го года «Ослабление институтов», «Нео-протекционизм», «Разногласия в Британии», «Политика идентичности в Южной Азии» и «Безопасность Африки».

    TIME составил топ-10 главных рисков для мира в 2018 году

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #time
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