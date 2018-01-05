Стало известно о новом расследовании ФБР в отношении Клинтон

Вашингтон, 05 января. ФБР инициировало новое расследование, которое связано с деятельностью благотворительного фонда Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает американское издание Hill, ссылаясь на данные, полученные из правоохранительных органов США. В частности, как пишет СМИ, сейчас идет проверка на предмет нелегальной деятельности фонда в бытность Клинтон главой государственного департамента.

Агенты ФБР проводят проверку, могли ли получать жертвователи фонда какую-либо поддержку от правительства, а также нарушал ли фонд налоговое законодательство Соединенных Штатов.

При этом, как отмечается, ни сама Хиллари Клинтон, ни кто-либо из представителей благотворительного фонда не прокомментировал ситуацию по поводу нового расследования ФБР.

Как напоминает телеканал «360», в 2015 году в США разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон, будучи главой Госдепа, использовала в служебных целях личный ящик электронной почты.