Наказания для злостных нарушителей ПДД намерено ужесточить МВД

Москва, 05 января. Дифференцированное наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения намерено ввести в текущем году российское министерство внутренних дел.

При этом, как сообщает ТАСС, в пресс-центре ведомства пока не стали уточнять за какие именно нарушения ПДД будет ужесточено наказание. Также пока непонятно, что будет собой представлять обещанная кара.

«Это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Как напоминает телеканал «360», еще в 2016 году депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об административной ответственности за нарушение более трех раз одних и тех же предписаний ПДД, однако во второе чтение законопроект не прошел.