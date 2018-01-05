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Наказания для злостных нарушителей ПДД намерено ужесточить МВД
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    Наказания для злостных нарушителей ПДД намерено ужесточить МВД

    8:02  5 Января 2018  /обновлено: 8:02  05 Января 2018
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    Наказания для злостных нарушителей ПДД намерено ужесточить МВД

    Москва, 05 января. Дифференцированное наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения намерено ввести в текущем году российское министерство внутренних дел.

    При этом, как сообщает ТАСС, в пресс-центре ведомства пока не стали уточнять за какие именно нарушения ПДД будет ужесточено наказание. Также пока непонятно, что будет собой представлять обещанная кара.

    «Это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

    Как напоминает телеканал «360», еще в 2016 году депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об административной ответственности за нарушение более трех раз одних и тех же предписаний ПДД, однако во второе чтение законопроект не прошел.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #мвд #пдд #гибдд
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