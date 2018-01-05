Россияне отреагировали на заявление Порошенко о новом «прощании» с РФ
Москва, 05 января. Россияне в социальных сетях энергично отреагировали на очередное заявление Петра Порошенко об очередном «прощании» с Россией.
«Уйти по-английски — уйти не прощаясь. Уйти по-украински — бесконечно прощаться, но не уходить…», — написал в Twitter пользователь под ником «Летчик».
Уйти по английски - уйти не прощаясь. Уйти по украински - бесконечно прощаться, но не уходить...— Лётчик (@_flyman_) January 5, 2018
«Как? Опять 100500 прощевай?», — добавляет Von Insterburg.
Как? Опять 100500 прощевай?— Von Insterburg (@VonInsterburg) January 4, 2018
«Я бежал за вами три дня и три ночи, чтобы сказать вам последнее «прощай»!», — написала Юлия.
Я бежал за вами три дня и три ночи, чтобы сказать вам последнее "прощай"! ))))— Юлия (@julifox2009) January 4, 2018
«6 миллионов граждан Украины уже воспользовались безвизом и переехали… К братьям в Россию», — добавляет пользователь «Измаил».
6 миллионов граждан Украины уже воспользовались безвизом и переехали.... К братьям в Россию— Измаил (@IzmailRussia) January 4, 2018
Напомним, что украинский президент об очередном «прощании» с Россией написал в своем аккаунте в Twitter. По мнению Порошенко, «прощание» с российской и советской империями является «введение безвизового режима со странами ЕС».