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Россия
Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
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    Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    7:28  5 Января 2018  /обновлено: 7:30  05 Января 2018
    254

    Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Хабаровск, 05 января. В России в пятницу начался сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента страны Владимира Путина на выборах главы государства.

    Как сообщает ТАСС, первые пункты открылись 5 января в Хабаровске. Сбором подписей в крае занимаются волонтеры из регионального отделения движения «Волонтеры победы».

    В частности в краевом центре сбор подписей организован сразу в двух пунктах – в торговых комплексах «НК Сити» и «Южный парк». В течение пятницы, с наступлением светового дня пункты по сборк подписей в поддержку выдвижения Путина будут открыты по всей стране.

    Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Как напоминает телеканал «360», в ЦИКе в самом конце прошлого года была зарегистрирована инициативная группа избирателей, которая поддержала самовыдвижение российского президента. 

    Для того, чтобы Владимир Путин смог принять участие в выборах, назначенных на 18 марта 2018 года, в его поддержку необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей России.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #выборы-2018
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