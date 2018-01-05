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Общество
Милонов призвал Минпромторг РФ убрать алкоголь с прилавков
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    Милонов призвал Минпромторг РФ убрать алкоголь с прилавков

    7:13  5 Января 2018  /обновлено: 7:13  05 Января 2018
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    Милонов призвал Минпромторг РФ убрать алкоголь с прилавков

    Москва, 05 января. Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил в адрес федерального министерства промышленности и торговли письмо, в котором, в частности, призвал убрать с прилавков магазинов алкогольную продукцию.

    Как сообщает РИА Новости, парламентарий предложил разработать новые правила торговли алкоголем, как это было некоторое время назад реализовано на примере продажи табачной продукции.

    «Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки», — говорится в письме.

    Депутат отметил, что введение новых правил продажи алкоголя не повлечет дополнительных расходов со стороны бюджета, при этом, как считает Милонов, они будут способствовать тому, что россияне станут меньше употреблять горячительные напитки.

    «Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте. Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя», — резюмировал парламентарий.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #алкоголь #виталий милонов
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