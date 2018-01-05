В Австралии сняли смертельную схватку между пауком и шершнем
Сидней, 5 января. Житель Австралии стал свидетелем смертельной схватки между шершнем и пауком из семейства Sparassidae.
Видеозапись драки, сделанная в окрестностях Перта на юго-западе Австралии, опубликована на YouTube.
По словам автора ролика, виновником сражения стал шершень, напавший на паука и начавший его кусать.
На записи видно, как паук вначале пытается убежать от противника, а затем начинает отбиваться от него лапами, однако через несколько минут оказывается полностью парализован.
По мнению ряда комментаторов, паук может стать пищей для личинок шершня.
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