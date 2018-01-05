В Австралии сняли смертельную схватку между пауком и шершнем

Сидней, 5 января. Житель Австралии стал свидетелем смертельной схватки между шершнем и пауком из семейства Sparassidae.

Видеозапись драки, сделанная в окрестностях Перта на юго-западе Австралии, опубликована на YouTube.

По словам автора ролика, виновником сражения стал шершень, напавший на паука и начавший его кусать.

На записи видно, как паук вначале пытается убежать от противника, а затем начинает отбиваться от него лапами, однако через несколько минут оказывается полностью парализован.

По мнению ряда комментаторов, паук может стать пищей для личинок шершня.