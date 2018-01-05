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КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на следующей неделе
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    КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

    6:14  5 Января 2018
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    КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

    Сеул, 5 января. Переговоры на высоком уровне между Северной и Южной Кореей пройдут во вторник в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.

    Сообщается, что стороны договорились провести встречу 9 января. На повестке дня будет ряд двусторонних вопросов, в частности, возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также пути улучшения отношений.

    «Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего уровня путем обмена документами», — отметили в Министерстве объединения Республики Корея.

    Ранее портал URA.ru сообщал, что представители Северной и Южной Кореи впервые за два года связались по горячей линии, которая расположена в Пханмунджоме.

    Автор: Ирина Новикова
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    #кндр #переговоры #южная корея
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