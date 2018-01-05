Пушков прокомментировал заявление МИД Украины про «билет в один конец»

Москва, 5 января. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление МИД Украины о «билете в один конец» для украинцев, решивших поехать в Россию.

По мнению Пушкова, политика официального Киева заводит страну в тупик.

«Украинцы, гонимые нуждой, будут приезжать в Россию. А «билет в один конец» – это тот тупик, куда упорно заводит страну киевская власть», — говорится в сообщении сенатора в Twitter.

Украинцы, гонимые нуждой, будут приезжать в Россию. А "билет в один конец" - это тот тупик, куда упорно заводит страну киевская власть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 4, 2018

Ранее портал URA.ru сообщал, что МИД Украины предостерег граждан страны от поездок в Россию. В ведомстве назвали подобные путешествия «билетом в один конец».