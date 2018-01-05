Пушков прокомментировал заявление МИД Украины про «билет в один конец»
Москва, 5 января. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление МИД Украины о «билете в один конец» для украинцев, решивших поехать в Россию.
По мнению Пушкова, политика официального Киева заводит страну в тупик.
«Украинцы, гонимые нуждой, будут приезжать в Россию. А «билет в один конец» – это тот тупик, куда упорно заводит страну киевская власть», — говорится в сообщении сенатора в Twitter.
Ранее портал URA.ru сообщал, что МИД Украины предостерег граждан страны от поездок в Россию. В ведомстве назвали подобные путешествия «билетом в один конец».
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