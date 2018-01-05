Цукерберг допустил применение криптовалют в сервисах Facebook

Сан-Диего, 5 января. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что изучает возможность использования криптовалют в службах соцсети.

По его словам, он заинтересован в изучении данного вопроса, чтобы «узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий», а также об их применении в службах Facebook.

«Существуют два важных контр-тренда — шифрование и криптовалюты — которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа», — считает Цукерберг.

Он отметил, что их использование сопровождается риском невозможности их контролирования, сообщает портал URA.ru.