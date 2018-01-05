Совбез ООН в пятницу проведет экстренное заседание по ситуации в Иране
Нью-Йорк, 5 января. Пресс-служба Организации объединенных Наций сообщила, что в пятницу пройдет экстренное заседание, посвященное ситуации в Иране.
Сообщается, что члены Совбеза соберутся в 15.00 (23.00 по московскому времени).
В официальной программе также указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
Инициатором встречи стали Соединенные Штаты.
Ранее портал URA.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен.
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