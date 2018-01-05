Совбез ООН в пятницу проведет экстренное заседание по ситуации в Иране

Нью-Йорк, 5 января. Пресс-служба Организации объединенных Наций сообщила, что в пятницу пройдет экстренное заседание, посвященное ситуации в Иране.

Сообщается, что члены Совбеза соберутся в 15.00 (23.00 по московскому времени).

В официальной программе также указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Инициатором встречи стали Соединенные Штаты.

Ранее портал URA.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен.