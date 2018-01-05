Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию
Москва, 5 января. Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева, задержанная в Латвии и депортированная из страны, вернулась в Россию.
Об этом сообщил ее супруг Анатолий.
«Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — сообщил муж корреспондентки.
По его словам, власти Латвии приняли решение и максимально унизительной процедуре депортации и ночью доставили Курлаеву на латвийско-российскую границу, сообщает РИА Новости.
Ранее портал URA.ru сообщал, что супругов Курлаевых обвинили в угрозе национальной безопасности балтийской страны.
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