Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию

Москва, 5 января. Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева, задержанная в Латвии и депортированная из страны, вернулась в Россию.

Об этом сообщил ее супруг Анатолий.

«Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — сообщил муж корреспондентки.

По его словам, власти Латвии приняли решение и максимально унизительной процедуре депортации и ночью доставили Курлаеву на латвийско-российскую границу, сообщает РИА Новости.

Ранее портал URA.ru сообщал, что супругов Курлаевых обвинили в угрозе национальной безопасности балтийской страны.