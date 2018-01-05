Instagram stories появятся в мессенджере WhatsApp

Москва, 5 января. Функция «истории» сервиса Instagram может быть интегрирована в мессенджер WhatsApp.

Сообщается, что данную идею предложил один из пользователей социальной сети. В настоящее время разработчики соцсети тестируют возможность интеграции.

Отмечается, что расширение даст возможность как повысить популярность «статусов» WhatsApp, так и увеличить количество просмотров «историй» в обоих приложениях.

Ранее портал URA.ru сообщал, что злоумышленники нашли уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, позволяющую получать информацию о пользователях.