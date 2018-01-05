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Instagram stories появятся в мессенджере WhatsApp
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    Instagram stories появятся в мессенджере WhatsApp

    4:28  5 Января 2018
    51

    Instagram stories появятся в мессенджере WhatsApp

    Москва, 5 января. Функция «истории» сервиса Instagram может быть интегрирована в мессенджер WhatsApp.

    Сообщается, что данную идею предложил один из пользователей социальной сети. В настоящее время разработчики соцсети тестируют возможность интеграции.

    Отмечается, что расширение даст возможность как повысить популярность «статусов» WhatsApp, так и увеличить количество просмотров «историй» в обоих приложениях.

    Ранее портал URA.ru сообщал, что злоумышленники нашли уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, позволяющую получать информацию о пользователях. 

    Автор: Ирина Новикова
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    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #whatsapp #instagram
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