Режим ЧС введен в штате Нью-Йорк из-за снегопада и холодов

Нью-Йорк, 5 января. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории американского штата Нью-Йорк в связи с аномальными холодами и снегопадом.

«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью- Йорк, в округе Уэстчестер и на острове Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями», — говорится в сообщении губернатора штата Эндрю Куомо.

В четверг мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отдал распоряжение о закрытии в четверг всех школ в городе.

Ранее портал URA.ru сообщал, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио порекомендовал жителям города не выходить на улицу из-за морозов. Температура воздуха в городе составляла -8 градусов Цельсия.