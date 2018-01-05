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HBO объявил дату выхода последнего сезона «Игры престолов»
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    HBO объявил дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

    3:42  5 Января 2018
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    HBO объявил дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

    Нью-Йорк, 5 января. Пресс-служба телеканала HBO сообщила, что последний сезон популярного сериала «Игра престолов» появится на экранах в 2019 году.

    «Сериал «Игра престолов» вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», — отмечается в заявлении телеканала.

    Режиссерами нового сезона легендарной телесаги станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, говорится в материале телеканала 360.

    В основе саги — цикл произведений Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Сериала уже стал одним из самых популярных в истории. На его счету — 38 престижных премий «Эмми».

    Автор: Ирина Новикова
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    #игра престолов #сериал #hbo
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