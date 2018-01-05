HBO объявил дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

Нью-Йорк, 5 января. Пресс-служба телеканала HBO сообщила, что последний сезон популярного сериала «Игра престолов» появится на экранах в 2019 году.

«Сериал «Игра престолов» вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», — отмечается в заявлении телеканала.

Режиссерами нового сезона легендарной телесаги станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, говорится в материале телеканала 360.

В основе саги — цикл произведений Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Сериала уже стал одним из самых популярных в истории. На его счету — 38 престижных премий «Эмми».