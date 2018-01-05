Стали известны обстоятельства смерти музыканта Калинина

Москва, 5 января. На теле погибшего балалаечника коллектива «Русская песня» Дмитрия Калинина, более известного по псевдониму CrazyBalalaika, были обнаружены два ножевых ранения. Оба – в области сердца.

Тело 41-летнего музыканта нашли в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. в канун Нового года, 30 декабря, спустя несколько дней после его пропажи. В поисках Калиниа участвовали волонтеры спасательного отряда «LizaAlert».

Правоохранители сообщили, что смерть балалаечника носила насильственный характер. Скорее всего, причиной смерти послужили именно ножевые ранения.

Накануне Ridus сообщал о стрельбе в Краснодаре.