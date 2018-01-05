Вице-спикер Рады ответила на заявление премьера Польши о числе украинских беженцев

Киев, 5 января. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко ответила на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о числе украинских беженцев в Польше.

По словам Геращенко, согласно официальным данным, за последнее время Польша предоставила статус беженца 80 украинцам.

«Другой вопрос — трудовые мигранты. Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП», — отмечается в сообщении Геращенко в Facebook.

Напомним, что ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецикий заявил, что Польша уже приняла почти полтора миллиона украинских беженцев.