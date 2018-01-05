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Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн
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    Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн

    2:59  5 Января 2018
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    Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн

    Нью-Йорк, 5 января. Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила об утверждении официального гимна НАТО.

    Сообщается, что гимн не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.

    При этом отмечается, что организация и ранее имела собственный гимн, однако он не был официально утвержден. К примеру, с 1989 года на мероприятиях исполнялась композиция, написанная дирижером Люксембургского военного оркестра капитаном Андре Рейхлингом.

     

    Автор: Ирина Новикова
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    #нато #гимн
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