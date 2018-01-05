Сирия: САА наступает на позиции террористов на юге провинции Идлиб

Дамаск, 5 января. Сирийские правительственные войска наступают на позиции запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 на юго-востоке провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Издание отмечает, что армия САР в настоящее время находится примерно в пяти километрах от укрепления боевиков в районе Таманаа, в 8 км от города Хан-Шейхун.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказались за «оживление» политического процесса в Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.