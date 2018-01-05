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Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня» для Ирана
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    Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня» для Ирана

    2:40  5 Января 2018
    286

    Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня» для Ирана

    Грозный, 5 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Соединенные Штаты готовят «троянского коня» для Ирана.

    Таким образом Кадыров отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о намерении поддержать участников акций протеста в Иране.

    «Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время… Ирану готовят Троянского коня!» — говорится в сообщении Кадырова в микроблоге Twitter.

    Также он напомнил, что ранее США уже поддержали народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других стран.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что в протесты Иране вызваны необходимостью перемен, время для которых настало.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #иран #рамзан кадыров
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