Джонсон и Тиллерсон заявили, что хотят «оживить» политический процесс в Сирии

Лондон, 5 января. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказались за «оживление» политического процесса в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

«По поводу кризисов на Ближнем Востоке — они обсудили важность продолжения процесса, направленного на политическое урегулирование в Йемене, и необходимость оживить политический процесс в Сирии», — передает содержание беседы МИД Соединенного Королевства.

Следует отметить, что Вашингтон последовательно выступает за свержение законного президента Сирии Башара Асада. Эту позицию накануне озвучил и Рекс Тиллерсон.

Москва не разделяет такое видение, подчеркивая, что исключительно народу Сирии принадлежит право выбирать президента страны. Требование о свержении Асада РФ расценивает как нарушение суверенитета САР.