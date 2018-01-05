В Париже скончался художник Владимир Янкилевский

Париж, 5 января. Научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн сообщил, что в Париже на 80-м году жизни скончался российский художник, представитель так называемого неофициального искусства Владимир Янкилевский.

«Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия», — говорится в сообщении Эпштейна в социальной сети Facebook.

Напомним, что Янкилевский покинул Россию в 1990 году, после чего жил в Нью-Йорке и Париже.