Военные эксперты объяснили Красовскому ошибочность его мнения о российских ракетах

Москва, 5 января. Военные эксперты объяснили журналисту Антону Красовскому, состоящему в штабе кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, в чем разница между советскими и современными российскими ракетами.

Сообщается, что специалисты проанализировали список всех типов баллистических ракет, производившихся и стоявших на вооружении СССР и России. Исходя из этого стало понятно, что ракеты, которые были в стране при Хрущеве, стояли на вооружение максимум до 1977 года.

С того времени на вооружении страны поменялось несколько десятков новых типов ракет значительно большей мощности.

Напомним, что ранее в эфире радио «Эхо Москвы» Антон Красовский заявил, что Россия «запускает те же ракеты, что и при Хрущеве, только тогда они летали чуточку лучше».