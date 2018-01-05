США внесли еще пять компаний Ирана в санкционный список

Вашингтон, 5 января. Соединенные Штаты дополнили санкционный список еще пятью иранскими компаниями. Об этом сообщили в министерстве финансов США.

Уточняется, что новые ограничительные меры введены против следующих предприятий: Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

«Данные санкции направлены против ведущих компаний, связанных с ракетной программой Ирана, которую правительство ставит выше благополучия иранского народа…», — утверждается в сообщении.

Также в Вашингтоне заявили о готовности продолжить давление на Тегеран, в том числе за счет принятия новых санкций. Следует отметить, что на протяжении нескольких последних лет США регулярно принимали санкции против компаний и должностных лиц Ирана.

Накануне RT сообщало о приостановлении помощи США Пакистану в сфере национальной безопасности.