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Украина
Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией
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    Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

    1:41  5 Января 2018
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    Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

    Киев, 5 января. Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил об окончательном прощании с Россией.

    «Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», — говорится в сообщении украинского главы в Twitter.

    Напомним, что в мае 2017 года после одобрения ЕС решения о предоставлении Киеву безвизового режима Порошенко уже «оформлял развод» с Москвой.

    Позже он добавил, что Украина возвращается в «европейскую семью».

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина
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