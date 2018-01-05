Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Киев, 5 января. Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил об окончательном прощании с Россией.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», — говорится в сообщении украинского главы в Twitter.

Напомним, что в мае 2017 года после одобрения ЕС решения о предоставлении Киеву безвизового режима Порошенко уже «оформлял развод» с Москвой.

Позже он добавил, что Украина возвращается в «европейскую семью».