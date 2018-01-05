Вашингтон приостановил помощь Пакистану в сфере безопасности

Вашингтон, 5 января. Соединенные Штаты Америки приостанавливают помощь Пакистану в сфере безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Она подтвердила, что Вашингтон приостанавливает финансирование Пакистана в сфере национальной безопасности. Политик подчеркнула, что речь идет именно об этой сфере, и не касается иных вопросов.

По словам Науэрт, решение Соединенных Штатов связано с «недостаточно решительными усилиями» Кабула в борьбе с терроризмом.

«Пакистан должен принять более решительные действия», — цитирует RT.

Накануне стало известно о террористическом акте в Кабуле. По последним данным, взрыв в столице Афганистана унес жизни 15 человек. Еще не менее 20 человек получили травмы. Известно, что большинство жертв – сотрудники местных правоохранительных органов.